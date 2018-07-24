Ведущий программы Место встречи на телеканале НТВ Андрей Норкин обратился в Следственный комитет России. Журналист попросил проверить деятельность российского стендап-комика Данилы Поперечного.

Ведущий программы "Место встречи" на телеканале НТВ Андрей Норкин обратилсяв Следственныйкомитет России. Журналист попросил проверить деятельностьроссийского стендап-комика Данилы Поперечного.Норкинавозмутили шутки юмориста о религии. Он подозревает Поперечного в нарушении статьиУголовного кодекса "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижениечеловеческого достоинства".Гневнуюзапись ведущий разместил в своем аккаунте в Facebook.В качестве доказательства Андрей Норкин прикрепил к своему обращению видеозаписьвыступления Данилы Поперечного от апреля прошлого года. В ролике мужчина шутитнад православием и вегетарианством, а также рассуждает о громком деле видерблогераРусланаСоколовского.Норкинотметил, что считает недопустимым публичное распространение "подобных убеждений","разлагающих сознание подростков, которые и составляют целевую аудиториюгражданина Поперечного Д.А.".При этом телеведущий упоминает о том, что насвоей страничке в YouTube стендап-комик отмечает, что "данная программа ненаправлена на оскорбление чьих бы то ни было чувств, а также абсолютно ничегоне пропагандирует. Это просто шутки". С таким оправданием юмориста Норкинабсолютно не согласен.Ранее ДанилаПоперечный подал в суд на Украину. Причиной такого решения стал трехлетний запрет Службыбезопасности Украины на въезд комика в страну, где проживаетего семья и друзья.