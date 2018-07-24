Ведущий программы Место встречи на телеканале НТВ Андрей Норкин обратился
в Следственный
комитет России. Журналист попросил проверить деятельность
российского стендап-комика Данилы Поперечного.
Ведущий программы "Место встречи" на телеканале НТВ Андрей Норкин обратился
в Следственный
комитет России. Журналист попросил проверить деятельность
российского стендап-комика Данилы Поперечного.
Норкина
возмутили шутки юмориста о религии. Он подозревает Поперечного в нарушении статьи
Уголовного кодекса "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение
человеческого достоинства".
Гневную
запись ведущий разместил в своем аккаунте в Facebook.
В качестве доказательства Андрей Норкин прикрепил к своему обращению видеозапись
выступления Данилы Поперечного от апреля прошлого года. В ролике мужчина шутит
над православием и вегетарианством, а также рассуждает о громком деле видерблогера
Руслана
Соколовского.
Норкин
отметил, что считает недопустимым публичное распространение "подобных убеждений",
"разлагающих сознание подростков, которые и составляют целевую аудиторию
гражданина Поперечного Д.А.".
При этом телеведущий упоминает о том, что на
своей страничке в YouTube стендап-комик отмечает, что "данная программа не
направлена на оскорбление чьих бы то ни было чувств, а также абсолютно ничего
не пропагандирует. Это просто шутки". С таким оправданием юмориста Норкин
абсолютно не согласен.
Ранее Данила
Поперечный подал в суд на Украину. Причиной такого решения стал трехлетний запрет Службы
безопасности Украины на въезд комика в страну, где проживает
его семья и друзья.