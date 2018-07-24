Живая легенда футбольной сборной Франции и лондонского Арсенала Тьерри Анри, который в последнее время был консультантом национальной команды Бельгии, готов начать собственную тренерскую карьеру. Французу прочат пост наставника английской Астон Виллы.

Живая легенда футбольной сборной Франции и лондонского "Арсенала" Тьерри Анри, который в последнее время был консультантом национальной команды Бельгии, готов начать собственную тренерскую карьеру. Французу прочат пост наставника английской "Астон Виллы".Главным тренером "вилланов", которые выступают во втором по силе британском дивизионе Чемпионшипе, остается Стив Брюс, напоминает издание Daily Star. Однако новые мажоритарные акционеры клуба из Бирмингема Нассеф Савирис и Уэс Эденс не убеждены, что Брюс тот человек, который способен вернуть "Астон Виллу" в премьер-лигу.По сведениям инсайдера из стана "вилланов", совладельцы уже обратились к Анри с предложением стать тренером клуба. Ранее и сам француз заявлял, что после чемпионата мира он хочет начать полноценную тренерскую карьеру.40-летний Анри был помощником тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, чья команда вышла в полуфинал World Cup-2018 в России. Источник, который близок к переговорам, сообщил изданию, что Анри "устно согласился" стать новым тренером "вилланов".