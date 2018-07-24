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<a href="http://33live.ru/novosti/24-07-2018-tesla-zachem-to-pytaetsya-vytryasti-dengi-iz-svoix-postavshhikov.html" target="_blank">Tesla зачем-то пытается вытрясти деньги из своих поставщиков</a> - На просьбу о своеобразном кэшбэке решилась компания Tesla. Она просит своих поставщиков вернуть часть средств, уже заплаченных им в том числе и по закрытым контрактам. В самой компании эти деньги называют инвестициями в будущее, а эксперты полагают, что Тесла спасается от банкротства.