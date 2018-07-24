Известная актриса прокомментировала информацию о том, что она, якобы приобрела автомобиль стоимостью один миллион рублей. Любовь Толкалина решила прояснить ситуацию на своей страничке в Instagram.

Известная актрисапрокомментировала информацию о том, что она, якобы приобрела автомобиль стоимостьюодин миллион рублей. Любовь Толкалина решила прояснить ситуацию на своейстраничке в Instagram.Знаменитость заявила,что распространившаяся в Сети информация о покупке машины за такую сумму являетсянедостоверной. По словам актрисы, автомобиль достался ей с большой скидкой.Кроме того, Толкалина предпочлакупить для своего отца автомобиль российского производства. "Что вы видите? Думаете, это – автомобиль? Нет, эторыба в воде! Хочу поделиться иллюстрацией того, как представительотечественного автопрома, наш новый шоколадный зверь, красавчик УАЗ Патриотвнедрился в счастливую реальность бездорожья сельской жизни. Папасчастлив! По секрету рассказываю, что УАЗ Патриот достался намс удивительной, не бывало щедрой скидкой", – написала в своем микроблогеТолкалина.Наснимке Любовь и ее родитель стоят рядом с черным автомобилем на фоне красивого природногопейзажа Рязанской области. Актриса в розовом платье облокотилась насвежескошенный стог сена, а ее отец позирует рядом с новенькой машиной.Ранее актрисапорадовала поклонников фото в стиле ню. Любовь снялась в поле, продемонстрировавкрасивые изгибы тела. Артистка,сидящая спиной к объективу, снята в поле лицом к рассвету.