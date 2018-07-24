Известная актриса
прокомментировала информацию о том, что она, якобы приобрела автомобиль стоимостью
один миллион рублей. Любовь Толкалина решила прояснить ситуацию на своей
страничке в Instagram.
Известная актриса
прокомментировала информацию о том, что она, якобы приобрела автомобиль стоимостью
один миллион рублей. Любовь Толкалина решила прояснить ситуацию на своей
страничке в Instagram.
Знаменитость заявила,
что распространившаяся в Сети информация о покупке машины за такую сумму является
недостоверной. По словам актрисы, автомобиль достался ей с большой скидкой.
Кроме того, Толкалина предпочла
купить для своего отца автомобиль российского производства. "Что вы видите? Думаете, это – автомобиль? Нет, это
рыба в воде! Хочу поделиться иллюстрацией того, как представитель
отечественного автопрома, наш новый шоколадный зверь, красавчик УАЗ Патриот
внедрился в счастливую реальность бездорожья сельской жизни. Папа
счастлив! По секрету рассказываю, что УАЗ Патриот достался нам
с удивительной, не бывало щедрой скидкой", – написала в своем микроблоге
Толкалина.
На
снимке Любовь и ее родитель стоят рядом с черным автомобилем на фоне красивого природного
пейзажа Рязанской области. Актриса в розовом платье облокотилась на
свежескошенный стог сена, а ее отец позирует рядом с новенькой машиной.
Ранее актриса
порадовала поклонников фото в стиле ню. Любовь снялась в поле, продемонстрировав
красивые изгибы тела. Артистка,
сидящая спиной к объективу, снята в поле лицом к рассвету.