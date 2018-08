Испанские правоохранители отправили на повторное рассмотрение дело о пересадке печени экс-футболисту Барселоны Эрику Абидалю, который сейчас работает техническим секретарем клуба. Прокуратура подозревает покупку органа на черном рынке. Бывшего президента Барсы Сандро Роселя обвиняли в том, что он приобрел печень для французского защитника своей команды у черных трансплантологов. В 2011 году у игрока было выявлено онкологическое заболевание, которое потребовало пересадки печени.

Испанские правоохранители отправили на повторное рассмотрение дело о пересадке печени экс-футболисту "Барселоны" Эрику Абидалю, который ныне работает техническим секретарем клуба. Прокуратура подозревает покупку органа на черном рынке.Бывшего президента "Барсы" Сандро Роселя обвиняли в том, что он приобрел печень для французского защитника своей команды у "черных" трансплантологов, напоминает El Mundo Deportivo. В 2011 году у игрока было выявлено онкологическое заболевание, которое потребовало пересадки печени. "Барселона" сообщала, что донором Абидаля выступил его кузен Жерар из Франции.Несколько дней назад сам Абидаль разместил в социальной сети Instagram фото из больничной палаты, где он снят вместе с двоюродным братом: "Этой фотографией я хочу выразить уважение своему кузену Жерару и выступить в защиту его чести. Хочу публично осудить отношение ряда СМИ, которые сомневаются в легальности операции, спасшей мою жизнь".Con la publicación de esta imagen quiero pedir respeto hacia mi primo Gerard y defender su honorabilidad. Denuncio públicamente la actitud de algunos medios que siguen poniendo en duda la legalidad de una intervención que me salvó la vida. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ¡Basta ya! Pido respeto para todos los que hemos pasado o están pasando por una situación similar. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ --------------- ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ With this image, I want to show my respect for my cousin, Gerard, and defend his honour. I wish to publicly condemn the attitude of some media outlets who are suggesting any doubt in the legality of the intervention which saved my life. Stop now! I request respect for myself and everyone affected personally by this stage of my life, and for anyone else in a similar situation. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Публикация от E.Abidal Official (@abi22ericabidal) 5 Июл 2018 в 2:23 PDTТем не менее, в минувшую пятницу прокуратура Каталонии направила письмо в суд Барселоны, который ранее сдал дело о печени Абидаля в архив. В письме прокуратура призывает суд "прояснить детали и тщательнее установить личность донора".