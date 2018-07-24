На время сбоя системы транспортировки багажа по тоннелю между северными и южными терминалами аэропорта Шереметьево предложило пассажирам переносить его самостоятельно.

На время сбоя системы транспортировки багажа по тоннелю между северными и южными терминалами аэропорта Шереметьево предложило пассажирам переносить его самостоятельно, передает "Интерфакс".В сообщении аэропорта говорится, что с 23 июля по 30 июля трансферным пассажирам предлагается получать багаж, передвигаться между Шереметьево-1 и Шереметьево-2 в поездах межтерминального перехода и самостоятельно сдавать его на рейс. Эта временная мера позволит пассажирам по прибытии своевременно получать свой багаж.Как сообщалось, в минувшую субботу "Аэрофлот" сообщил о перебоях в системе транспортировки багажа аэропорта, из-за чего багаж следовавших через него трансферных пассажиров отправлялся несвоевременно.В понедельник пресс-служба аэропорта сообщила, что причина сбоя — высокая влажность, сильные осадки и жара, установившиеся в Московском регионе."По вентиляции горячий влажный воздух попадает в прохладный тоннель, это создает благоприятные условия для образования конденсата. В результате влага появляется на элементах оборудования автоматизированной системы перевозки багажа, что ведет к проскальзыванию и затруднению движения автоматических багажных тележек", — сообщил аэропорт в понедельник.В настоящее время ведутся работы по скорейшим устранению проблемы.