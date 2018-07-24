Наставник действующих чемпионов России по футболу из московского Локомотива Юрий Семин в ходе традиционной встречи с болельщиками поделился ожиданиями от стартующего сезона. В пятницу, 27 июля, Локо разыграет с ЦСКА Суперкубок России.

Наставник действующих чемпионов России по футболу из московского "Локомотива" Юрий Семин в ходе традиционной встречи с болельщиками поделился ожиданиями от стартующего сезона. В пятницу, 27 июля, "Локо" разыграет с ЦСКА Суперкубок России."Празднества прошли давно, сегодня определенное завершение случилось, вручение медалей, — цитирует главного тренера железнодорожников Чемпионат.Ru. – Самое приятное, что золотые медали вручались там, где мы их завоевали, – на нашем стадионе".По словам наставника, его команды уже ждет 27-е число: "Матч за Суперкубок будет как бы продолжением чемпионата мира, игру будут показывать на одном из центральных телеканалов. Это замечательно, но определенная ответственность есть"."Стала команда сильнее или нет, определит сезон. Мы к этому стремимся и хотим быть на прежнем уровне. Задача у нас пока есть только на ближайший матч: его нужно провести очень хорошо", – сказал Семин.