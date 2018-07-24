Подмосковное управление МВД проверяет информацию о бездействии полицейских Серпухова, которым сообщали о подозрительном мужчине на детской площадке. Заявление от местных жителей поступило еще год назад, а в минувшее воскресенье случилась трагедия, которую, вероятно, можно было предотвратить.

Подмосковное управление МВД проверяет информацию о бездействии полицейских Серпухова, которым сообщали о подозрительном мужчине на детской площадке. Заявление от местных жителей поступило еще год назад, а в минувшее воскресенье случилась трагедия, которую, вероятно, можно было предотвратить.Серпухов. В маленьком дворе, где каждый друг друга знает и где люди испокон веков жили в тесном и дружном соседстве, произошла трагедия, которую каждый здесь воспринял как личную. К песочнице несут цветы, матери соболезнуют семье 5-летней погибшей девочки. Когда Вайна пропала, ее искали всем двором.— Прочесали весь район, углы, подвалы, сараи... Смотрим — он идет! Мы говорим женщине-полицейскому: вот он идет! И стали все говорить, сразу подняли шум, что это он!— Протоколы писали! Мы им говорим, что надо проверить этого мужчину, а они там пишут что-то — вот и все. Между домов вышла девочка, его опознала, его пригласили.Обвиняемый — 27-летний Александр Семин — вызывал подозрения у жителей дома не раз. Дети, вернувшись с прогулки, жаловались родителям на странности в поведении мужчины. Родители обращались в полицию, но никаких мер, по их словам, предпринято не было.— Случится что — тогда да! А сейчас ему ничего не будет — что он сделал?!Теперь в полиции Серпухова эту информацию о бездействии правоохранительных органов тщательно проверяют."Появилась информация о том, что задержанный по подозрению в убийстве девочки в городе Серпухове якобы и ранее пытался совершить противоправные действия в отношении детей, однако сотрудники органов полиции без должного внимания отнеслись к обращениям взволнованных родителей", — рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий."По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.Поддержать родителей 5-летней девочки приходит все больше людей. Руководители таджикской диаспоры в Серпухове также пришли выразить соболезнования родителям погибшего ребенка и оказать помощь."С первых минут начали искать, они были обеспокоены, до сих пор они на улице стоят, все женщины, мужчины. Наша благодарность соседям", — говорит Дишор Шамсов.Сейчас Серпуховский городской суд избирает меру пресечения в отношении 27-летнего мужчины.