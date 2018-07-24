Группу тренера Этери Тутберидзе может покинуть уже четвертая воспитанница. Дарья Паненкова досрочно покинула сборы в Новогорске.

Группу тренера Этери Тутберидзе может покинуть уже четвертаявоспитанница. Дарья Паненкова досрочно покинула сборы в Новогорске.Сама фигуристка информацию о возможном уходе к другомутренеру не комментирует. Однако на днях хореограф группы Даниил Глейхенгауз выложилв соцсеть видео с началом программ всех воспитанниц Тутберидзе. Паненковой в этомролике нет.У Этери Тутберидзе, как сообщалось, на Паненкову былибольшие планы. У фигуристки должен был состояться дебют во взрослой серииГран-при. Дарья была заявлена на этапы в Канаде и Финляндии. В предстоящемсезоне Паненкова претендовала на позицию второго номера группы после АлиныЗагитовой.Если информация подтвердится, Дарья Паненкова станет ужечетвертой фигуристой, за короткое время покинувшей группу Этери Тутберидзе.Ранее ее покинули двукратная чемпионкамира Евгения Медведева, а также Полина Цурская и Анастасия Тараканова, пишет"Спорт-Экспресс".Тем временем поступило сообщение, что Алина Загитованоминирована на звание лучшей спортсменки 2018 года по версии Женскогоспортивного фонда (WSF). Победительницу Олимпийских игр в Пхенчхане включили вшорт-лист из десяти претенденток.В числе номинанток, отобранных Женским спортивным фондом, -сноубордистки Хлоя Ким и Бренне Хакаби из США, а также биатлонистка из ГерманииЛаура Дальмайер. В списке – легкоатлетка Шалан Флэнаган, лыжница ОксанаМастерс, горнолыжница Микаэла Шиффрин, велосипедистка Ханна Робертс, пловчихаСимоне Мануэль и чемпионка мира по боксу Кларесса Шилдс.