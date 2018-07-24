Стали известны подробности
жизни 27-летнего подмосковного изверга Александра Семина, лишившего жизни пятилетнюю
девочку. Оказывается, подозревать мужчину были основания и ранее.
Стали известны подробности
жизни 27-летнего подмосковного изверга Александра Семина, лишившего жизни пятилетнюю
девочку. Оказывается, подозревать мужчину были основания и ранее.
Дети боялись нелюдимого соседа. И для этого у них были все
основания: летом 2017 года он спустил штаны перед маленькой девочкой и показал
свои гениталии.
Тогда на извращенца написали заявление в полицию. Но наказание
эксгибиционист так и не понес. Стражи порядка Семина пожурили и простили,
передает "Московский комсомолец". Почувствовав свою безнаказанность, Александр после
этого начал преследовать всех соседских детей.
"Мы его очень боялись. Он
постоянно за нами ходил, куда бы мы ни пошли. Просто ходил и смотрел, никогда
не разговаривал. И взгляд у него такой звериный, дикий. Нам даже приходилось от
него убегать", – рассказала одна из девочек. Малышка, которую 22 июля убил маньяк,
этого не знала и "дядю", который позвал ее поесть мороженого и посмотреть
игрушки, сначала не испугалась.
Первый обыск в доме Семина результатов не принес. Однако странным
показались полицейским свежевыстиранное белье и протертый диван. Повторный
осмотр квартиры подтвердил сомнения в том, что именно здесь было совершено
преступление. У извращенца нашли мягкую игрушку и босоножки малышки.
Примечательно, что когда-то и сам
преступник пытался устроиться в полицию, но неудачно (не прошел психологический
тест). Последнее время таксовал. Его описывают как нелюдимого человека. Он
всегда ходил один в солнцезащитных очках и слушал психоделическую музыку.
Мать Александра Семина – методист детского сада. По ее
словам, сын был нормальным ребенком до армии. Потом в нем что-то сломалось.
Кроме того, недавно он попал в аварию и, возможно, ударился головой.
Напомним, тело пропавшей 22 июля девочки нашли на
следующий день в сумке у железной дороги в Серпухове. Малышка была убита ударом
ножа в грудь. Следователи предполагают, что маньяк также изнасиловал свою
жертву.