Стали известны подробности жизни 27-летнего подмосковного изверга Александра Семина, лишившего жизни пятилетнюю девочку. Оказывается, подозревать мужчину были основания и ранее.

Стали известны подробностижизни 27-летнего подмосковного изверга Александра Семина, лишившего жизни пятилетнююдевочку. Оказывается, подозревать мужчину были основания и ранее.Дети боялись нелюдимого соседа. И для этого у них были всеоснования: летом 2017 года он спустил штаны перед маленькой девочкой и показалсвои гениталии.Тогда на извращенца написали заявление в полицию. Но наказаниеэксгибиционист так и не понес. Стражи порядка Семина пожурили и простили,передает "Московский комсомолец". Почувствовав свою безнаказанность, Александр послеэтого начал преследовать всех соседских детей."Мы его очень боялись. Онпостоянно за нами ходил, куда бы мы ни пошли. Просто ходил и смотрел, никогдане разговаривал. И взгляд у него такой звериный, дикий. Нам даже приходилось отнего убегать", – рассказала одна из девочек. Малышка, которую 22 июля убил маньяк,этого не знала и "дядю", который позвал ее поесть мороженого и посмотретьигрушки, сначала не испугалась.Первый обыск в доме Семина результатов не принес. Однако страннымпоказались полицейским свежевыстиранное белье и протертый диван. Повторныйосмотр квартиры подтвердил сомнения в том, что именно здесь было совершенопреступление. У извращенца нашли мягкую игрушку и босоножки малышки.Примечательно, что когда-то и сампреступник пытался устроиться в полицию, но неудачно (не прошел психологическийтест). Последнее время таксовал. Его описывают как нелюдимого человека. Онвсегда ходил один в солнцезащитных очках и слушал психоделическую музыку.Мать Александра Семина – методист детского сада. По еесловам, сын был нормальным ребенком до армии. Потом в нем что-то сломалось.Кроме того, недавно он попал в аварию и, возможно, ударился головой.Напомним, тело пропавшей 22 июля девочки нашли наследующий день в сумке у железной дороги в Серпухове. Малышка была убита ударомножа в грудь. Следователи предполагают, что маньяк также изнасиловал своюжертву.