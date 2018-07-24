В университета в Суонси путем ряда исследований была выявлена главная роль сновидений. Как считают эксперты, они помогают осознать все пережитые за день события.

В университета в Суонси путем ряда исследований была выявлена главная роль сновидений. Как считают эксперты, они помогают осознать все пережитые за день события.В университетав Суонси путем ряда исследований была выявлена главная роль сновидений. Каксчитают эксперты, они помогают осознать все пережитые за день события.Ученыесобрали для эксперимента 20 студентов, которые запоминали сны и могли детальнорассказать о них. Молодые люди записывали в дневники все события, произошедшиев течение дня, а также озвучивали пришедшие на ум мысли. То же самое они делалии утром, описывая ночные сновидения.В итогеисследователи установили, что произошедшие днем события и озвученные мысли имелиопределенные ключевые слова и образы. Это потом воспроизводилось и во сне сбольшей или меньшей схожестью. Наибольшее количество совпадений и аналогийможно было увидеть в записях тех студентов, которые подробно вели дневник. Взаимосвязьмежду дневным опытом и сном была ярко выражена. Исследование было опубликованов научном издании Social Cognitive and Affective.Ранее специалистывыяснили, что сны могут указывать и на физические болезни. И тут в первуюочередь стоит обратить внимание на повторяющиеся сюжеты ночных видений. Деталиже сновидения подскажут, о какой проблеме в теле сигнализирует мозг. По мнениюученых, это может пригодиться при диагностике болезней.