В университета в Суонси путем ряда исследований была выявлена главная роль сновидений. Как считают эксперты, они помогают осознать все пережитые за день события.
В университета в Суонси путем ряда исследований была выявлена главная роль сновидений. Как считают эксперты, они помогают осознать все пережитые за день события.
В университета
в Суонси путем ряда исследований была выявлена главная роль сновидений. Как
считают эксперты, они помогают осознать все пережитые за день события.
Ученые
собрали для эксперимента 20 студентов, которые запоминали сны и могли детально
рассказать о них. Молодые люди записывали в дневники все события, произошедшие
в течение дня, а также озвучивали пришедшие на ум мысли. То же самое они делали
и утром, описывая ночные сновидения.
В итоге
исследователи установили, что произошедшие днем события и озвученные мысли имели
определенные ключевые слова и образы. Это потом воспроизводилось и во сне с
большей или меньшей схожестью. Наибольшее количество совпадений и аналогий
можно было увидеть в записях тех студентов, которые подробно вели дневник. Взаимосвязь
между дневным опытом и сном была ярко выражена. Исследование было опубликовано
в научном издании Social Cognitive and Affective.
Ранее специалисты
выяснили, что сны могут указывать и на физические болезни. И тут в первую
очередь стоит обратить внимание на повторяющиеся сюжеты ночных видений. Детали
же сновидения подскажут, о какой проблеме в теле сигнализирует мозг. По мнению
ученых, это может пригодиться при диагностике болезней.