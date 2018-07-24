В университете в Суонси путем ряда исследований была выявлена главная роль сновидений. Как считают эксперты, они помогают осознать пережитые за день события.

В университете в Суонси путем ряда исследований была выявлена главная роль сновидений. Как считают эксперты, они помогают осознать пережитые за день события.Ученыесобрали для эксперимента 20 студентов, которые запоминали сны и могли детальнорассказать о них. Молодые люди записывали в дневники все события, произошедшиев течение дня, а также озвучивали пришедшие на ум мысли. То же самое они делали утром, описывая сновидения.В итогеисследователи установили, что произошедшие днем события и озвученные мысли имелиопределенные ключевые слова и образы. Это потом воспроизводилось во сне сбольшей или меньшей схожестью. Наибольшее количество совпадений и аналогийможно было увидеть в записях тех студентов, которые подробно вели дневники. Взаимосвязьмежду дневным опытом и сном была ярко выражена. Исследование было опубликованов научном издании Social Cognitive and Affective.Ранее специалистывыяснили, что сны могут указывать на физические болезни. Тут в первуюочередь стоит обратить внимание на повторяющиеся сюжеты ночных видений. Деталиже снов подскажут, о какой проблеме в теле сигнализирует мозг. По мнениюученых, это может пригодиться при диагностике болезней.