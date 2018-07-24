Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новокосино разыскивают пропавшего без вести Стрелкина Виктора Викторовича, 19.06.1988 года рождения...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Новокосино разыскивают пропавшего без вести Стрелкина Виктора Викторовича, 19.06.1988 года рождения, уроженца г. Москва, местонахождение которого неизвестно с 20 июля 2018 года.Приметы: на вид 30-35 лет, рост 178-182 см, нормального телосложения, короткая стрижка, волосы светлые.Был одет: темно-синяя футболка, темно-синие джинсы, черные мокасины.УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам 8 (495) 965-15-01, 8 (495) 965-14-01, 8 (495) 965-22-48 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73