УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Вежливцева Владислава Алексеевича 2000 года рождения....

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Вежливцева Владислава Алексеевича 2000 года рождения, жителя г. Москвы, который 16 июля 2018 года ушел из дома в поселке Воскресенское и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы русые, постоянно носит очки.Был одет: джинсы, футболка, кроссовки серые с белой подошвой.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79