В Вашингтоне считают, что связанные с Россией киберпреступники в прошлом году проникли в компьютерные системы, управляющие энергосетями США. Об этом со ссылкой на чиновников министерства внутренней безопасности (МВБ) США пишет The Wall Street Journal. При этом доказательств того, что хакеры связаны с Россией, издание не приводит.

В Вашингтоне считают, что связанные с Россией киберпреступники в прошлом году проникли в компьютерные системы, управляющие энергосетями США. Об этом со ссылкой на чиновников министерства внутренней безопасности (МВБ) США пишет The Wall Street Journal. При этом доказательств того, что хакеры связаны с Россией, издание не приводит.Собеседники WSJ утверждают, что захватившие контроль над компьютерами американских энергетиков хакеры принадлежат к группировке Dragonfly или Energetic Bear и якобы связаны с российскими властями. Получив доступ к системам управления, они могли могли полностью отключить подачу энергии потребителям, заявил WSJ Джонатана Гомера, одного из ведущих аналитика МВБ.Ранее было известно об аналогичной атаке, произошедшей в 2014-м. Однако в 2017-ми взлому подверглись сразу несколько сот компаний, причем многие из них могут до сих пор не догадываться о взломе. Дело в том, что хакеры использовали при атаке личные данные реальных сотрудников предприятий.Указать конкретные компании, взломанные "русскими хакерами", чиновник отказался. Однако он уточнил, что проверки продолжаются, чтобы выяснить, не внесли ли злоумышленники каких-либо изменений в настройки оборудования. Это потенциально может привести к серьезным авариям.∎Взлом Wi-Fi позволит хакерам угнать поездчитайте такжеКак пишет газета, в МВБ США уверены, что аналогичные атаки продолжатся. Основной путь проникновения в компьютерные сети энергосистем — через сторонние IT-фирмы, сотрудничающие с энергокомпаниями и обменивающиеся с ними данными. Завладев логинами и паролями сотрудников этих фирм, кибервзломщики получают доступ к системам управления энергосетей. Попутно они похищают информацию о конфигурации сетей, их оборудовании и принципах его работы.Ранее в этом году аналогичные обвинения в адрес якобы связанных с Россией киберпреступников уже звучали. В информационном бюллетене, подготовленном министерством внутренней безопасности и ФБР и опубликованном в марте, слова "Россия" или "российский" употреблялись шесть раз, однако о том, что заставило однозначно связать нападавших с властями России, ничего не говорилось.