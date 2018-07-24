Корреспондент ГТРК Нижний Новгород Денис Суворов трагически погиб на 29-м году жизни. Следственный комитет сразу возбудил уголовное дело по статье Убийство.

Корреспондент ГТРК "Нижний Новгород" Денис Суворов трагически погиб на 29-м году жизни.По информации СМИ, тело молодого человека с признаками насильственной смерти было обнаружено еще 23 июля. Следственный комитет сразу возбудил уголовное дело по статье "Убийство".Нападение на журналиста якобы произошло в районе Сенной площади рядом со стройплощадкой. Как именно и при каких обстоятельствах был убит Денис Суворов, пока не установлено, сообщается в программе "33Live.Ru Дежурная часть" на телеканале "Россия 24".