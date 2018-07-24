Здание построили, а благоустройство территории не доделали. Жители домов рядом с новой 49 школой жалуются, что на их детские площадки осыпается склон учебного заведения. Сам школьный двор также вызывает много вопросов - в некоторых местах совсем нет асфальта и много строительного мусора. Как обстоят дела внутри здания и успеют ли строители ликвидировать недоделки к 1 сентября – выясняла Татьяна Данилова.
Здание построили, а благоустройство территории не доделали. Жители домов рядом с новой 49 школой жалуются, что на их детские площадки осыпается склон учебного заведения. Сам школьный двор также вызывает много вопросов - в некоторых местах совсем нет асфальта и много строительного мусора. Как обстоят дела внутри здания и успеют ли строители ликвидировать недоделки к 1 сентября – выясняла Татьяна Данилова.
Школу сдали, но без благоустройства. Жители домов на улице Фатьянова недовольны строительными работами на школьной территории. Люди говорят, что участок под школьный стадион расчистили, и сейчас образовавшиеся груды земли нависают над их детскими площадками.
Юрий, житель г. Владимира: "Обязательно надо укреплять, это всё сползёт, и забор свалит, это естественно. Конечно, надо было сразу делать, это ясно всем. Специалистам ясно, а не специалистам - я не знаю. Просто сделали так, лишь бы сделать площадки там наверху".
Ангелина, житель г. Владимира: "Были сильные ливни, и весь, привезли они плодородный грунт, вот его весь смыло, вот он растёт у нас уже".
Аналогичные земляные горы и на самом школьном дворе.
Татьяна Данилова, корреспондент 6 канала: "Сейчас эти земельные насыпи, склоны ничем не укреплены. Сильным ливнем весь этот грунт просто смоет водой. Но строители заверили, что совсем скоро здесь появятся специальные удерживающие сетки".
Такими дворами в принципе не может похвастаться ни одна школа. Здесь есть и качели, и карусели. Вот только укреплять их приходится заново. Установленное ранее игровое оборудование уже стоит непрочно. Рабочие уверяют, виноваты соседские дети. Играть здесь начали раньше времени.
Андрей Зубов, рабочий: "Всё заливается бетоном, у него есть срок, чтобы как он схватился, застыл, если этого времени не дать, то происходят вот такие вещи – шатается всё. В течение 21 дня бетон встаёт, поэтому лучше воздержаться, дети могут и упасть, и всё. Оборудование должно застывать, бетон".
Напомним, 49 школу в микрорайоне 8-ЮЗ начали строить ещё 3 года назад, она рассчитана на 1200 мест. В сентябре прошлого года владимирцы пожаловались Президенту, что открытие школы срывается. Тогда на встрече с Владимиром Путиным Светлана Орлова
пообещала сдать школу до нового 2018 года. На эти цели из федерального бюджета выделили 432 миллиона рублей. Но сейчас уже июль, а на школьной территории не везде лежит асфальт.
Николай Мухаев, помощник гендиректора строительной фирмы: "Выезд через ворота Сперанского – это последнее место, через которое мы будем выходить отсюда со школы. Поэтому асфальт мы положим там, в самый последний момент для того чтобы отсюда вышел весь мусор, ушла вся тяжёлая техника, которая сюда ещё придёт".
Проект 49 школы, по словам строителей, сделан на коленке. Многое из нарисованного оказалось невозможно реализовать. Например, дорогу у парадного входа по плану должны были замостить плиткой. Но её бы смыло дождём, потому что школа находится в низине. Поэтому проект изменили, и вместо плитки появился асфальт. Но положили его некачественно, и приходится переделывать. То есть, по сути, за месяц до начала учебного года на объекте сейчас активная пора доделок и переделок.
Николай Мухаев, помощник гендиректора строительной фирмы: "Элементы отделки, которые требуют улучшения, скажем так. Были проблемы с крышей, в некоторых местах у нас крыша дала протечки. Причины мы выяснили, ликвидировали на крыше. Поэтому там, где произошло промокание некоторых помещений, там сейчас ведутся отделочные работы".
И действительно, на первом этаже не доделаны ступени, в одном кабинете ещё только строительная отделка, а где – то от сырости на побелке уже проступил грибок. Сейчас по словам подрядчика, в школе трудится всего 10 человек. И этого вполне достаточно, чтобы справится с форс-мажором и начать учебный год вовремя.
Илья, представитель строительной фирмы: "Наводим уборку, порядок, видите все ходит с мётлами, со швабрами, выметаем, наводим уборку. 1 сентября детки будут учиться".
То, что отделка и благоустройство в новой школе идут в штатном режиме подтвердили и в городской администрации. По словам представителя мэрии Александра Карпиловича, на место с проверками выезжают сотрудники надзорных ведомств. А 10 августа в школу придёт комиссия от управления образования, чтобы дать окончательный вердикт – готова ли она к встрече детей.