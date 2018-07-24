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<a href="http://33live.ru/novosti/24-07-2018-v-novoj-shkole-rabotayut-nad-oshibkami.html" target="_blank">В новой школе работают над ошибками</a> - Здание построили, а благоустройство территории не доделали. Жители домов рядом с новой 49 школой жалуются, что на их детские площадки осыпается склон учебного заведения. Сам школьный двор также вызывает много вопросов - в некоторых местах совсем нет асфальта и много строительного мусора. Как обстоят дела внутри здания и успеют ли строители ликвидировать недоделки к 1 сентября – выясняла Татьяна Данилова.