Госавтоинспекторы проводят работу по недопущению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототехники.
В целях профилактики нарушений Правил дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей скутеров на территории региона с 23 июля проводится профилактическая операция «Скутер». Мероприятия продляться до конца месяца. Сотрудники Госавтоинспекции пристальное внимание уделяют соблюдению ПДД со стороны водителей скутеров, мопедов и мотоциклов.
Все чаще за управлением мототехники можно увидеть подростков. Родители, покупая своему ребенку скутер, не удосуживаются уделить должное внимание разъяснению Правил дорожного движения, необходимости использования мотошлемов, отработке практических навыков вождения.
Скутер прост в управлении, и при неукоснительном соблюдении ПДД, а также использовании средств защиты, движение на нем доставит удовольствие не только подростку, но и взрослому. Но прежде всего, чтобы управлять такой техникой, необходимо пройти обучение и получить водительское удостоверение.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: будьте внимательными и осторожными, уважайте друг друга, соблюдайте Правила дорожного движения!