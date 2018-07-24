Госавтоинспекторы проводят работу по недопущению дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототехники.

В целях профилактики нарушений Правил дорожного движения и предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей скутеров на территории региона с 23 июля проводится профилактическая операция «Скутер». Мероприятия продляться до конца месяца. Сотрудники Госавтоинспекции пристальное внимание уделяют соблюдению ПДД со стороны водителей скутеров, мопедов и мотоциклов.Все чаще за управлением мототехники можно увидеть подростков. Родители, покупая своему ребенку скутер, не удосуживаются уделить должное внимание разъяснению Правил дорожного движения, необходимости использования мотошлемов, отработке практических навыков вождения.Скутер прост в управлении, и при неукоснительном соблюдении ПДД, а также использовании средств защиты, движение на нем доставит удовольствие не только подростку, но и взрослому. Но прежде всего, чтобы управлять такой техникой, необходимо пройти обучение и получить водительское удостоверение.Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения: будьте внимательными и осторожными, уважайте друг друга, соблюдайте Правила дорожного движения!