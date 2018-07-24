По данному факту прокуратура провела проверку

По данному факту прокуратура провела проверкуВ столовой в селе Ковардицы в Муромском районе посетителей кормили просроченными продуктами. Это выяснили сотрудники прокуратуры в ходе проверки.Оказалось, что на 16 наименований рыбной, колбасной, кисло-молочной и другой продукции уже истек. Девять из позиций оказались просроченными на протяжении последних трех месяцев. Сотрудники прокуратуры нашли и такие продукты, которые нужно было реализовать один - три года назад.Они выявили много нарушений и в самом процессе приготовления блюд: готовая и сырая еда обрабатывается одним инвентарем, в столовой есть продукты домашнего приготовления. Повар не подобрала волосы и не сняла украшения, когда начала готовить. У нее нет даже медицинской книжки. На мясную и куриную продукцию отсутствовали документы.В отношении предпринимателя возбудили дело об административном нарушении. Её оштрафовали на 27 тысяч рублей.