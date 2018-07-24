Новейший Samsung Galaxy Note 9 засветился на видео и это за две с половиной недели до официальной презентации. Подробности – в программе Вести.net.

Новейший Samsung Galaxy Note 9 засветился на видео и это за две с половиной недели до официальной презентации. Судя по характеристикам, которые можно увидеть на наклейке на коробке, Galaxy Note 9 получит 6,3-дюймовый экран с разрешением Quad HD +, 12 МП основную камеру с двумя датчиками, поддерживающими оптическую стабилизацию, 8 МП фронтальную камеру, а также сканер сетчатки глаза для распознавания владельца.В смартфоне будет поддерживаться беспроводная зарядка, но при этом разработчики оставили разъем для проводных наушников. Пока не понятно является ли эта утечка маркетинговым ходом корейского производителя или это же правда случайность.Однако надо отметить, что для Samsung предстоящая 9 августа презентация – решающий момент. Если Galaxy Note 9 не завоюет популярности у пользователей, то корпорация, как пишет издание Forbes, закроет направление фаблетов. Подробности – в программе 33Live.Runet.