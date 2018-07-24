У жителей Костромы масса претензий к пассажирскому транспорту

У жителей Костромы масса претензий к пассажирскому транспортуПока перевозчики в Костроме мечтают об очередном повышении стоимости проезда, на межмуниципальных маршрутах это уже произошло. С начала июля в области взлетела как стоимость проезда, так и провоза багажа. Но изменится ли что-то вместе с ценой за билет?На страх и рискБезопасность местных перевозок не раз вызывала нарекания в ходе проверок. Случаев выхода в рейсы на неисправной технике тоже хватает.«9 апреля 2018 года в Буе сотрудниками дорожно-патрульной службы был остановлен автобус марки «ПАЗ», принадлежащий индивидуальному предпринимателю и, по версии следствия, имеющий технические неисправности, с которыми эксплуатация транспортного средства запрещена. Перевозка пассажиров осуществлялась по маршруту «п. Чистые Боры – г. Буй», - напомнила один из недавних случаев старший помощник руководителя СУ СКР по Костромской области Ольга Вакурова. - Проведённая автотехническая экспертиза доказала, что поездки на этом автобусе создавали опасность для водителя, пассажиров и других участников движения. Расследование уголовного дела продолжается».У жителей областного центра тоже масса претензий к пассажирскому транспорту. Костромичка Елена пожаловалась в электронной приёмной городских властей: «Утром 5 июня маршрутное такси № 94, следующее от Малышково, на ул. Магистральной начало сильно дымить. На просьбу пассажиров водитель отреагировал, только когда началась паника, эвакуацией не руководил». Начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Пушкин прокомментировал:«От перевозчика поступили материалы проверки. По результатам проведения технического контроля автомобиля перед выездом на линию транспортное средство было допущено механиком к работе на маршруте. Неисправность возникла во время работы на линии, после чего автобус проследовал на ремонт. Вместе с тем, по условиям контракта, перевозчик обязан осуществлять регулярные перевозки на маршруте в соответствии с требованиями безопасности пассажирских перевозок и обеспечить использование на маршруте транспортных средств, техническое состояние которых соответствует требованиям безопасности пассажирских перевозок. За указанное в вашем обращении нарушение перевозчику снижена оплата выполненной работы по контракту в текущем месяце».Цена ничего не меняет?Повышение стоимости проезда в общественном транспорте Костромы до 20 рублей в конце 2017 года не вызвало восторга у местных жителей, но обнадёжило: отношение водителей станет лучше, а нарушения расписания останутся в прошлом. На деле ничего не изменилось. При этом транспортники уверяют, что даже этой суммы им не хватает на рентабельность поездок, а тем более на обновление состава: экономически обоснованный тариф вдвое больше (42 рубля). Эта цифра была озвучена весной в городской думе при обсуждении итогов транспортной реформы.Изменится ли что-то с июльским увеличением предельного максимального тарифа на перевозки пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Костромской области? Время покажет. По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства, рост произошёл с 2,54 рубля до 2,68 рубля за один пассажиро-километр. Перегнали даже Ярославскую область.«Основными факторами роста тарифа являются увеличение цены моторного топлива, повышение ставок транспортного налога, изменение законодательства по транспортной безопасности», - уточнили в региональном департаменте госрегулирования цен и тарифов.Проверки на дорогахИюль начался не только с изменения тарифа, но и с ужесточения законодательства в отношении организованных перевозок детей. А в этом деле в регионе тоже не всё гладко: в начале лета была пресечена деятельность перевозчика, автобус которого выехал на маршрут без документов. В итоге ребят пересаживали на другой транспорт.Проверки, в том числе по пассажирским перевозкам, будут регулярными.