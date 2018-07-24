Керлингист Александр Крушельницкий, завоевавший вместе с женой Анастасией
Брызгаловой бронзу на Олимпиаде-2018, готов признаться в употреблении мельдония.
Теперь спортсмена ждет двухлетняя дисквалификация.
Керлингист Александр Крушельницкий, завоевавший вместе с женой Анастасией
Брызгаловой бронзу на Олимпиаде-2018, готов признаться в употреблении мельдония.
Теперь спортсмена ждет двухлетняя дисквалификация.
О непростом решении россиянина
сообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев. По его словам,
Крушельницкий готов согласиться с обвинением в рамках досудебного соглашения со
Всемирной федерацией керлинга (WCF).
"Мы проконсультировались с адвокатами и
решили, что смысла упираться, наверное, нет. Доказательств у нас пока нет, а
судебный процесс может растянуться на годы", – цитирует Свищева РИА Новости. Он
подчеркнул, что на Александра никто не оказывал давления.
При этом спортсмен потребовал, чтобы в
соглашении было прописано, что расследование России по его делу продолжалось. Президент
ФКР отметил, что, если обнаружатся доказательства невиновности керлингиста, они
будут представлены в суде, и срок дисквалификации может быть уменьшен.
Более того, в этом случае, по словам
Свищева, можно будет через суд даже вернуть медаль. "Шансов мало, но, если они
есть, отказываться от них нельзя", – заявил он. Соглашение может быть подписано
на конференции WCF в Будапеште 9 сентября.
Напомним, допинг-проба,
сданная Александром Крушельницким в Пхенчхане, показала наличие в организме
спортсмена мельдония. Крушельницкий и его партнерша Анастасия Брызгалова вынуждены
были вернуть бронзу.