Керлингист Александр Крушельницкий, завоевавший вместе с женой Анастасией Брызгаловой бронзу на Олимпиаде-2018, готов признаться в употреблении мельдония. Теперь спортсмена ждет двухлетняя дисквалификация.

Керлингист Александр Крушельницкий, завоевавший вместе с женой АнастасиейБрызгаловой бронзу на Олимпиаде-2018, готов признаться в употреблении мельдония.Теперь спортсмена ждет двухлетняя дисквалификация.О непростом решении россиянинасообщил президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев. По его словам,Крушельницкий готов согласиться с обвинением в рамках досудебного соглашения соВсемирной федерацией керлинга (WCF)."Мы проконсультировались с адвокатами ирешили, что смысла упираться, наверное, нет. Доказательств у нас пока нет, асудебный процесс может растянуться на годы", – цитирует Свищева РИА Новости. Онподчеркнул, что на Александра никто не оказывал давления.При этом спортсмен потребовал, чтобы всоглашении было прописано, что расследование России по его делу продолжалось. ПрезидентФКР отметил, что, если обнаружатся доказательства невиновности керлингиста, онибудут представлены в суде, и срок дисквалификации может быть уменьшен.Более того, в этом случае, по словамСвищева, можно будет через суд даже вернуть медаль. "Шансов мало, но, если ониесть, отказываться от них нельзя", – заявил он. Соглашение может быть подписанона конференции WCF в Будапеште 9 сентября.Напомним, допинг-проба,сданная Александром Крушельницким в Пхенчхане, показала наличие в организмеспортсмена мельдония. Крушельницкий и его партнерша Анастасия Брызгалова вынужденыбыли вернуть бронзу.