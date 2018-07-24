В селе Майма четырехлетний мальчик во время прогулки с матерью упал в оставленный открытым канализационный колодец. Находившийся неподалеку отец бросился на помощь и прыгнул в четырехметровый колодец.

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении медалью МВД России «За смелость во имя спасения» дежурного отдельной роты ДПС УГИБДД МВД по Республике Алтай старшего лейтенанта полиции Виталия Марыгина за самоотверженные и решительные действия, проявленные им в экстремальной ситуации» - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«В селе Майма четырехлетний мальчик во время прогулки с матерью упал в оставленный открытым канализационный колодец. Находившийся неподалеку отец бросился на помощь и прыгнул в четырехметровый колодец, который наполовину был заполнен водой. Однако вытащить сына на поверхность ему не удавалось, а силы стали уходить. Мама ребенка побежала за помощью и обратилась к проживающему по соседству сотруднику Госавтоинспекции Виталию Марыгину.Мгновенно оценив происходящее, полицейский с помощью автомобильного троса, спустился в колодец и помог папе с сыном выбраться на поверхность.Благодаря своевременным и умелым действиям старшего лейтенанта полиции были спасены две жизни», - добавила Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео