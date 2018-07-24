Мероприятие состоится 1 августа

Мероприятие состоится 1 августаЖители Владимира смогут бесплатно попасть на постановку московского театра «Современник».Актеры представят поэтическую композицию «А вам не хотится ль / Под ручку пройтиться?..» в областном дворце культуры и искусства. Спектакль из стихов и музыки поставил народный артист РСФСР Игорь Кваша.Мероприятие состоится 1 августа в 18.30. Продолжительность спектакля - 1 час 15 минут.Вход на спектакль бесплатный. Для этого нужно заказать пригласительные билеты в кассе дворца культуры. Уточнить информацию можно по телефону +7 (4922) 54-38-88.