По решению суда он проведет в колонии строгого режима 1 год и 8 месяцев

По решению суда он проведет в колонии строгого режима 1 год и 8 месяцевВо Владимире мужчина попался на краже кошелька на рынке. Инцидент произошел летом прошлого года.Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, он попытался вытащить кошелек с 900 рублями у одной из покупательниц. Его действия заметила продавец. Владимирца задержали на месте происшествия.Мужчина во всем признался. Ранее он уже был судим. Теперь неудачливый вор проведет в колонии строгого режима 1 год и 8 месяцев.