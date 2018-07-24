Общественная комиссия назвала объекты, которые будут благоустроены в первую очередь

Общественная комиссия назвала объекты, которые будут благоустроены в первую очередь14 дворовых территорий вошли в программу благоустройства Владимира на 2018 год, сообщил на заседании комитета по жизнеобеспечению Совета народных депутатов заместитель начальника управления ЖКХ Дмитрий Еропов.Всего на благоустройство в 2018 году, включая парки и дворы, выделено 111 млн рублей. Общественная комиссия по результатам голосования граждан назвала объекты, на которых работы пройдут в первую очередь. Это территория Соловьиного пруда, пруд на улице Комиссарова, сквер ДК в мкр. Энергетик и Никитский сквер.Также в рамках программы «Благоустройство территории города Владимира» будет выполнен проект реновации парка «Доборосельский».