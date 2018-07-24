Британская компания Kano придумала новый способ заинтересовать детей программированием. В содружестве с киностудией Warner Brothers лондонский стартап выпустил волшебную палочку из сказочной вселенной Гарри Поттера, которая сможет научить ребенка написанию JavaScript-кода.

Британская компания Kano придумала новый способ заинтересовать детей программированием. В содружестве с киностудией Warner Brothers лондонский стартап выпустил волшебную палочку из сказочной вселенной Гарри Поттера, которая сможет научить ребенка написанию JavaScript-кода.Детям предстоит собрать и запрограммировать палочку самостоятельно. Устройство оснащается собственным гироскопом, акселерометром и магнитометром — датчиками, которые помогают отслеживать его движения в пространстве, — и подключается к Android-планшету или iPad, на которые установлено специальное приложение Kano.Размахивая палочкой с нужной скоростью и в определенных направлениях, дети могут разучивать заклинания и колдовать, попутно решая головоломки, связанные с программированием. Как говорят в Kano, палочка позволяет "разжигать фейерверки, выращивать тыквы, трансфигурировать сов, делать так, чтобы баттербиры парили, мётла летали, шоколадные лягушки появлялись, а мандрагора исчезала и многое другое".∎Россияне стали чемпионами мира по программированию седьмой год подряд читайте такжеНабор доступен по предзаказу в США, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Цена — почти $100. В продаже палочка Гарри Поттера ожидается к 1 октября.