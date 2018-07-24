Задержанные по подозрению в убийстве фигуриста отдали следователям
вещественные доказательства с места преступления. Нуралы Киясов и Арман
Кудайбергенов признались в содеянном.
Задержанные по подозрению в убийстве фигуриста отдали следователям
вещественные доказательства с места преступления. Нуралы Киясов и Арман
Кудайбергенов признались в содеянном.
Кудайбергенов показал место, где был
спрятан нож, которым убили спортсмена. Холодное оружие приобщили к материалам
уголовного дела.
Во время очной ставки злоумышленник
рассказал, что именно он нанес удары ножом спортсмену, а не его подельник
Киясов, передает телеканал . По информации пресс-службы Департамента внутренних дел Алма-Аты, свидетели уже опознали подозреваемых.
Однако по данному делу предстоит еще несколько исследований. Среди
них – молекулярно-генетическая,
судебно-медицинская, медико-биологическая и медико-криминалистическая
экспертиза орудия преступления.
Напомним, что казахский
фигурист Денис Тен погиб 19 июля. Спортсмен заметил, как два вора пытаются
снять с его внедорожника, припаркованного в центре Алма-Аты, зеркала заднего
вида. Он попытался остановить их, а те пустили в ход нож. 25-летний спортсмен
умер в больнице.
Гражданская панихида
по Денису Тену прошла и в Астане. На церемонию прощания со
спортсменом пришли послы Японии и Южной Кореи в Казахстане, многие
спортсмены, видные политические и общественные деятели.