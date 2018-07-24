Задержанные по подозрению в убийстве фигуриста отдали следователям вещественные доказательства с места преступления. Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов признались в содеянном.

Задержанные по подозрению в убийстве фигуриста отдали следователямвещественные доказательства с места преступления. Нуралы Киясов и АрманКудайбергенов признались в содеянном.Кудайбергенов показал место, где былспрятан нож, которым убили спортсмена. Холодное оружие приобщили к материаламуголовного дела.Во время очной ставки злоумышленникрассказал, что именно он нанес удары ножом спортсмену, а не его подельникКиясов, передает телеканал . По информации пресс-службы Департамента внутренних дел Алма-Аты, свидетели уже опознали подозреваемых.Однако по данному делу предстоит еще несколько исследований. Срединих – молекулярно-генетическая,судебно-медицинская, медико-биологическая и медико-криминалистическаяэкспертиза орудия преступления.Напомним, что казахскийфигурист Денис Тен погиб 19 июля. Спортсмен заметил, как два вора пытаютсяснять с его внедорожника, припаркованного в центре Алма-Аты, зеркала заднеговида. Он попытался остановить их, а те пустили в ход нож. 25-летний спортсменумер в больнице.Гражданская панихидапо Денису Тену прошла и в Астане. На церемонию прощания соспортсменом пришли послы Японии и Южной Кореи в Казахстане, многиеспортсмены, видные политические и общественные деятели.