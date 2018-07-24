Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетяхВозле аэропорта под Костромй водители заметили молодую лосиху с ошейником. Как сообщает, она ушла из Сумароково.По словам очевидцев, животное спокойное перешло дорогу. После лосиха стояла в траве в нескольких метрах от проезжей части. Она не реагировала на автомобили. Тем не менее, водителей просят быть внимательными на дорогах.Сотрудники Сумароковской фермы следят за животными с помощью спутника. Эта самка ушла с территории накануне гона.