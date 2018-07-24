В Париже в своей квартире покончила с собой одна из основательниц и активистка движения Femen Оксана Шачко. Перед смертью она оставила записку на английском языке. Обращаясь к парижской богеме, с которой она в последнее время плотно общалась, Шачко написала: Вы все фейк.

В Париже в своей квартире 23 июля покончила с собой одна из основательниц и активистка движения Femen Оксана Шачко, сообщает РИА Новости.Французская полиция вывезла ее тело на экспертизу. Перед смертью Оксана оставила записку на английском языке.Обращаясь к парижской богеме, с которой она в последнее время плотно общалась, Шачко написала: "Вы все фейк", сообщает сайт украинскокго издания "КП". Приятельница Шачко рассказала, что у нее было много выставок, внимания прессы, богатые покровители, однако что-то в жизни ее, видимо, не устраивало.По словам знакомой Оксаны, за последние два года она уже дважды пыталась покончить с собой.Шачко вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко стояла у истоков движения Femen, возникшего на Украине в 2008 году и зарегистрированного во Франции в 2012-м. Теперь его филиалы появились и в ряде других стран. Активистки движения проводят эпатажные топлесс-акции по всему миру.