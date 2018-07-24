Каждый из нас периодически вздрагивает во сне, однако мало кто знает причины такой физиологической особенности. Медики объяснили, что это может быть сигналом организма о серьезных угрозах для здоровья.
Каждый из нас периодически вздрагивает во сне, однако мало кто знает причины такой физиологической особенности. Медики объяснили, что это может быть сигналом организма о серьезных угрозах для здоровья.
По словам , во время сна отдыхает лишь тело
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продолжает работать. Таким образом, любое неудобство, которое испытывает организм, сознание воспринимает как угрозу, и телу приходится себя защищать.
Ночные вздрагивания могут иметь различные причины. Если они вас нечасто, то повода бить тревогу нет. Однако если мозг постоянно мешает спать, то это может говорить о симптомах серьезной , передает портал "Ваш город".
Среди наиболее распространенных причинах ночных вздрагиваний значатся замедленное , высокие физические нагрузки и нарушение циркуляции . Если узнать их точное происхождение, то устранить помеху для сна будет гораздо проще.
Прежде всего медики рекомендуют исключить высокие физические нагрузки за несколько часов до сна. Кроме того, поможет правильное питание и подходящие с . Иногда чтобы избавиться от вздрагиваний, нужно просто передвинуть кровать в другое место.
Ранее исследователи заявляли, что сны могут помочь ставить диагнозы больным.
Для диагностики в первую очередь необходимо обращать внимание на повторяющиеся сюжеты ночных видений. От деталей зависит, о какой именно проблеме в теле мозг пытается рассказать.