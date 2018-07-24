Каждый из нас периодически вздрагивает во сне, однако мало кто знает причины такой физиологической особенности. Медики объяснили, что это может быть сигналом организма о серьезных угрозах для здоровья.

Каждый из нас периодически вздрагивает во сне, однако мало кто знает причины такой физиологической особенности. Медики объяснили, что это может быть сигналом организма о серьезных угрозах для здоровья.По словам , во время сна отдыхает лишь телопродолжает работать. Таким образом, любое неудобство, которое испытывает организм, сознание воспринимает как угрозу, и телу приходится себя защищать.Ночные вздрагивания могут иметь различные причины. Если они вас нечасто, то повода бить тревогу нет. Однако если мозг постоянно мешает спать, то это может говорить о симптомах серьезной , передает портал "Ваш город".Среди наиболее распространенных причинах ночных вздрагиваний значатся замедленное , высокие физические нагрузки и нарушение циркуляции . Если узнать их точное происхождение, то устранить помеху для сна будет гораздо проще.Прежде всего медики рекомендуют исключить высокие физические нагрузки за несколько часов до сна. Кроме того, поможет правильное питание и подходящие с . Иногда чтобы избавиться от вздрагиваний, нужно просто передвинуть кровать в другое место.Ранее исследователи заявляли, что сны могут помочь ставить диагнозы больным.Для диагностики в первую очередь необходимо обращать внимание на повторяющиеся сюжеты ночных видений. От деталей зависит, о какой именно проблеме в теле мозг пытается рассказать.