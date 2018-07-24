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<a href="http://33live.ru/novosti/24-07-2018-za-razbityj-kolodec-nikto-ne-otvechaet.html" target="_blank">За разбитый колодец никто не отвечает?</a> - Разбитый колодец никто не демонтирует. Вот уже несколько лет на улице Верхняя Дуброва, вблизи дошкольного учреждения, красуется опасный объект. Неподалёку тротуар. Один неосторожный шаг, и в тёмное время суток в колодец запросто можно провалиться. По некоторым данным, дети, которые посещают стоящие рядом детский сад и школу, уже получали травмы о металлические прутья, торчащие из этой конструкции. Сооружение, которое угрожает жизни и здоровью владимирцев, увидите прямо сейчас.