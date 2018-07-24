Алина Загитова номинирована на звание лучшей спортсменки 2018 года по версии Женского спортивного фонда (WSF). Победительницу Олимпийских игр в Пхенчхане включили в шорт-лист из десяти претендентов.

Алина Загитова номинирована на звание лучшей спортсменки2018 года по версии Женского спортивного фонда (WSF). ПобедительницуОлимпийских игр в Пхенчхане включили в шорт-лист из десяти претендентов.В числе номинантов, отобранных Женевским спортивным фондом -сноубордистки Хлоя Ким и Бренне Хакаби из США, а также биатлонистка из ГерманииЛаура Дальмайер. В списке – легкоатлетка Шалан Флэнаган, лыжница ОксанаМастерс, горнолыжница Микаэла Шиффрин, велосипедистка Ханна Робертс, пловчихаСимоне Мануэль и чемпионка мира по боксу Кларесса Шилдс.Тем временем в фигурном катании вступили в силу новыеправила. Первый международный турнир нового сезона стартует в США уже 26 июля. Экспертыпредупреждают, что итоги могут оказаться неожиданными для многих спортсменов.Больше всего повлияет на итоговые оценки пункт о расширениидиапазона судейских надбавок за качествоисполнения технических элементов – в запасе у арбитров теперь от "-5"до "+5". Кроме того, новинкой стала "уценка" прыжков вовторых половинах программ.Напомним, что Алина Загитова оставляла самые сложныеэлементы именно на заключительную часть программы – так что ей нововведениеедва ли понравится. "Советский спорт" подсчитал, что по новымправилам Евгения Медведева обошла бы свою конкурентку на Олимпиаде-2018. Какотмечает эксперт издания, у Загитовой, в частности, из "зачетной зоны"для надбавок дважды выпал уникальный каскад "лутц-ритбергер". В итогеМедведева получила бы на 0,24 балла больше.