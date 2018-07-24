Алина Загитова номинирована на звание лучшей спортсменки
2018 года по версии Женского спортивного фонда (WSF). Победительницу
Олимпийских игр в Пхенчхане включили в шорт-лист из десяти претендентов.
Алина Загитова номинирована на звание лучшей спортсменки
2018 года по версии Женского спортивного фонда (WSF). Победительницу
Олимпийских игр в Пхенчхане включили в шорт-лист из десяти претендентов.
В числе номинантов, отобранных Женевским спортивным фондом -
сноубордистки Хлоя Ким и Бренне Хакаби из США, а также биатлонистка из Германии
Лаура Дальмайер. В списке – легкоатлетка Шалан Флэнаган, лыжница Оксана
Мастерс, горнолыжница Микаэла Шиффрин, велосипедистка Ханна Робертс, пловчиха
Симоне Мануэль и чемпионка мира по боксу Кларесса Шилдс.
Тем временем в фигурном катании вступили в силу новые
правила. Первый международный турнир нового сезона стартует в США уже 26 июля. Эксперты
предупреждают, что итоги могут оказаться неожиданными для многих спортсменов.
Больше всего повлияет на итоговые оценки пункт о расширении
диапазона судейских надбавок за качество
исполнения технических элементов – в запасе у арбитров теперь от "-5"
до "+5". Кроме того, новинкой стала "уценка" прыжков во
вторых половинах программ.
Напомним, что Алина Загитова оставляла самые сложные
элементы именно на заключительную часть программы – так что ей нововведение
едва ли понравится. "Советский спорт" подсчитал, что по новым
правилам Евгения Медведева обошла бы свою конкурентку на Олимпиаде-2018. Как
отмечает эксперт издания, у Загитовой, в частности, из "зачетной зоны"
для надбавок дважды выпал уникальный каскад "лутц-ритбергер". В итоге
Медведева получила бы на 0,24 балла больше.