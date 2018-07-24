Мужчина, живший в квартире пятиэтажного жилого дома на улице Колотилова в Энгельсе, неоднократно сообщал управляющей компании об аварийном состоянии его балкона. В итоге он рухнул на землю, попытавшись подтвердить правдивость своих слов членам комиссии, пришедшим для осмотра конструкции.

Следственный Комитет проводит проверку по факту гибели 57-летнего жителя Саратовской области, в минувший четверг, 19 июля, расставшегося с жизнью при попытке продемонстрировать ветхость балкона в своей квартире на улице Колотилова в Энгельсе.Очевидец запечатлел на камеру мобильного телефона, как мужчина, находившийся на балконе четвертого этажа жилой пятиэтажки, попытался донести до сотрудников коммунальных служб сведения об аварийном состоянии конструкции.Жилец делал это весьма наглядным способом, подпрыгивая и активно раскачиваю стенку."Ты спустись, напиши заявление и тебе отремонтируют … Уважаемый, ты сейчас упадешь со своего этажа!", — попытался урезонить его мужчина, стоявший внизу.Последние слова оказались пророческими, балкон не выдержал натиска и частично обрушился.Жилец не удержался и рухнул на землю. Медики доставили его в лечебное учреждение, где он скончался от полученных травм.По предварительной информации, погибший неоднократно обращался в управляющую компанию, сообщая о том, что балкон может обрушиться в любой момент и его нынешнее состояние представляет опасность для окружающих.При появлении очередной комиссии, мужчина провел наглядную "демонстрацию" с фатальным исходом.В настоящее время по факту произошедшего проводится доследственная проверка, в рамках которой правоохранители собираются установить все обстоятельства ЧП, в том числе — " причины, приведшие балкон, с которого произошло падение, в разрушенное состояние, и лиц, ответственных за осуществление его ремонта".