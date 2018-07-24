24.07.2018

2018-07-24 21:35:28

Звезда российских сериалов умерла в столичной больнице

Артист

Государственного театра киноактера Александр Исаков умер из-за осложнений после

пневмонии, сообщает . Актер на протяжении 15 лет играл в постановках, среди

которых – "Щелкунчик и мышиный король", "Безумный день, или Женитьба Фигаро",

"Волшебная туфелька Золушки".



У него также были роли в сериалах "Холостяки", "Моя любовь", "Атлантида", "Счастливы вместе",

"Безмолвный свидетель" и "Дежурный ангел". Дата и место прощания станут

известны позднее.