В зоне отдыха на Борисовских прудах злоумышленник ударил незнакомую женщину, после чего похитил у нее ювелирные украшения и скрылся...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с оперативниками ОМВД России по району Москворечье-Сабурово задержали 35-летнего приезжего из ближнего зарубежья, подозреваемого в совершении разбойного нападения.В дежурную часть обратилась 29-летняя женщина. Она рассказала, что в зоне отдыха на Борисовских прудах к ней подошел неизвестный мужчина, ударил ее и похитил ювелирные украшения. Материальный ущерб составил 90 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Воронежской улице.По данному факту следствием ОМВД России по району Москворечье-Сабурово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22