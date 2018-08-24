До сегодняшнего дня о личной жизни артиста Дмитрия Файнштейна было ничего не известно. Но семейный конфликт вскрыл некоторые детали.

До сегодняшнего дня о личной жизни артиста Дмитрия Файнштейнабыло ничего не известно. Но семейный конфликт вскрыл некоторые детали.Дмитрий обратился в правоохранительные органы Москвы сзаявлением о пропаже. Его жена и маленький ребенок исчезли.Ранее между супругами возникла ссора, в результате которой, благоверная артиста ушла из дома, прихватив с собой малыша. Уже четыре дня нет никакой информации о местоположении женщины, она не выходит на связь.С тех пор Файнштейн не находит себе места. Актер ужеобзвонил всех друзей и знакомых, к которым могла пойти его зазноба, однакобезрезультатно.В настоящее время по этому делу ведется расследование.Поклонники Дмитрия надеются, что все закончится хорошо, и его родные найдутся,сообщает РЕН ТВ.Личная жизнь Дмитрия – это тайна за семью печатями, о егосемье практически ничего не известно, даже несмотря на то, что Файнштейн активныйпользователь соцсетей. В основном мужчина делится с подписчиками рассказами освоей профессии и хобби. На просторах Сети пишут, что у Дмитрия и его супругиобщий сын по имени Даниил, однако в микроблоге актера нет упоминаний оребенке.Отметим, что всероссийскую известность Дмитрий Файнштейнполучил после того, как сыграл роль Бондаря в седьмом сезоне ситкома "Интерны".Также артист засветился в таких проектах как "Чужие тайны","Проснемся вместе", "Карпов", "Следственныйкомитет" и другие.