До сегодняшнего дня о личной жизни артиста Дмитрия Файнштейна
было ничего не известно. Но семейный конфликт вскрыл некоторые детали.
До сегодняшнего дня о личной жизни артиста Дмитрия Файнштейна
было ничего не известно. Но семейный конфликт вскрыл некоторые детали.
Дмитрий обратился в правоохранительные органы Москвы с
заявлением о пропаже. Его жена и маленький ребенок исчезли.
Ранее между супругами возникла ссора, в результате которой, благоверная артиста ушла из дома, прихватив с собой малыша. Уже четыре дня нет никакой информации о местоположении женщины, она не выходит на связь.
С тех пор Файнштейн не находит себе места. Актер уже
обзвонил всех друзей и знакомых, к которым могла пойти его зазноба, однако
безрезультатно.
В настоящее время по этому делу ведется расследование.
Поклонники Дмитрия надеются, что все закончится хорошо, и его родные найдутся,
сообщает РЕН ТВ.
Личная жизнь Дмитрия – это тайна за семью печатями, о его
семье практически ничего не известно, даже несмотря на то, что Файнштейн активный
пользователь соцсетей. В основном мужчина делится с подписчиками рассказами о
своей профессии и хобби. На просторах Сети пишут, что у Дмитрия и его супруги
общий сын по имени Даниил, однако в микроблоге актера нет упоминаний о
ребенке.
Отметим, что всероссийскую известность Дмитрий Файнштейн
получил после того, как сыграл роль Бондаря в седьмом сезоне ситкома "Интерны".
Также артист засветился в таких проектах как "Чужие тайны",
"Проснемся вместе", "Карпов", "Следственный
комитет" и другие.