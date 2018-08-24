Он нанес 25-летнему молодому человеку несколько ударов

Он нанес 25-летнему молодому человеку несколько ударовВ одном из населенных пунктов Парфеньевского района 15-летний подросток напал на знакомого с ножом, сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета.2 июля юноши встретились на улице. Между ними завязался конфликт. В результате подросток выхватил нож и нанес несколько ударов 25-летнему молодому человеку. Потерпевший смог дойти до друга и попросил его вызвать скорую.Сейчас расследование уголовного дела продолжается.