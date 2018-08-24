В России — День воинской славы. Страна отмечает 75-ю годовщину разгрома фашистских войск в Курской битве. Победа в этом историческом сражении определила перелом в ходе Великой Отечественной войны. Август 43-го приблизил май 45-го. На памятные торжества в Курск прибыл Владимир Путин. Президент возложил венок к Могиле Неизвестного солдата.

В России — День воинской славы. Страна отмечает 75-ю годовщину разгрома фашистских войск в Курской битве. Победа в этом историческом сражении определила перелом в ходе Великой Отечественной войны. Август 43-го приблизил май 45-го. На памятные торжества в Курск прибыл Владимир Путин. Президент возложил венок к Могиле Неизвестного солдата.Президент возлагает цветы к Могиле Неизвестного солдата, что находится на территории мемориального комплекса "Курская дуга". Рядом с ним — ветераны Великой Отечественной войны, те, кто тогда, 75 лет назад, сражался на огненной дуге.У Вечного огня во время Минуты молчания Путин склоняет голову. По окончании церемонии президент подошел к ветеранам, поздравил с праздником и пожелал здоровья. Владимир Путин возложил цветы к памятнику маршалу Жукову и к памятному знаку "Курск — Город воинской славы".Курская битва стала одной из крупнейших за всю историю Второй мировой войны. Огромное количество техники — десятки тысяч орудий, танков и самолетов с обеих сторон, более двух миллионов солдат и офицеров были сосредоточены здесь с одной целью — переломить ход войны. 50 неимоверно трудных дней и ночей. Итогом сражения на Курской дуге стало освобождение Орла, Белгорода, Харькова и чуть позже Донбасса.75-летие победы в битве Курск отмечает военным парадом. Военнослужащие Западного военного округа, Курского гарнизона, кадеты и юнармейцы уже построены в коробки. До начала остается 3 минуты. Нервы натянуты, как струна. Здесь лучшие из лучших. Те, кто служит на родной курской земле, продолжает славные воинские традиции.Под первые аккорды "Священной войны" знаменная группа вносит государственный флаг Российской Федерации и копию Знамени Победы. Впереди — рота Почетного караула со знаменами родов и видов Вооруженных сил, штандартами фронтов — участников Курской битвы. 1700 солдат и офицеров проходят строем перед гостями парада и перед ветеранами, каждому из которых уже за 90. Они съехались в Курск из самых разных регионов огромной России. Их места — в почетном первом ряду.Прохождение механизированной колонны участников парада открывает легендарный танк Победы — Т-34: он прибыл из Ленинградской области. Боевая машина на ходу, над башней развевается знамя Советского Союза. Наверняка, ветеранские сердца каждый раз начинают учащенно биться при виде родной "тридцатьчетверки": сколько жизней она спасла и тем самым приблизила Победу! Но не меньшее восхищение у них вызывает и новое оружие — Т-72Б3 — основной танк Российской армии.По Проспекту Победы проходят бронетранспортеры БТР-82А, машины химической разведки, 152-миллиметровые гаубицы, способные уничтожать цели до 25 километров. Завершают строй пусковые установки тактического ракетного комплекса "Точка-У". И вот уже в небе над Курском показываются первые экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8, Ми-24 и Ка-52. И впервые в Курском параде принимают участие наши новейшие многоцелевые истребители поколения "4++" Су-30СМ.Увидеть это собрался, кажется, весь Курск. Приходили целыми семьи с маленькими детьми. Ну, а сразу после завершения парада можно было подойти совсем близко и подняться на броню. И сегодня же в Курске президент возложил цветы к памятнику подводной лодки "Курск", погибшей в августе 2000 года в водах Баренцева моря. В сквере, что разбит вокруг Мемориала памяти павших, Владимир Путин тепло приветствовал местных жителей. В парке президент пообщался и лично поздравил с праздником жителей Курска.