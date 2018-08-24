Российский Крым находится под защитой Российской Федерации. Вооруженные силы России в полном объеме обеспечивают безопасность всех людей, которые приезжают на полуостров. Никакие прорывы крымчанам не грозят, все мы спим спокойно. А все так называемые национал-патриоты — это просто дураки, у которых нет никакой политической перспективы.

"Российский Крым находится под защитой Российской Федерации. Вооруженные силы России в полном объеме обеспечивают безопасность всех людей, которые приезжают на полуостров. Никакие прорывы крымчанам не грозят, все мы спим спокойно. А все так называемые национал-патриоты — это просто дураки, у которых нет никакой политической перспективы".Об этом в эфире программы "60 минут" заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Он пригласил граждан Украины на полуостров, подчеркнув, что им там всегда рады."Отношение к гражданам Украины, которые приезжают к нам — абсолютно адекватное, вменяемое. Если бы кто-то гулял в вышиванке по Крыму, никто и слова бы не сказал. Это значит — уважать традиции друг друга. Славянские народы жили вместе тысячи лет истории, нас разделили не по своей воле. Это, конечно, глупость, что сегодня Россия и Украина находятся в таких отношениях, в первую очередь, из-за позиции Украины", — подчеркнул Аксенов.Он отметил, что празднование Дня независимости Украины превратили в насмешку."Где эта независимость? Полностью внешнее управление, на это просто жалко смотреть", — сказал он.24 августа на Украине отмечается День независимости. Президент Петр Порошенко на военном параде в честь праздника призвал порвать с историческим прошлым, связанным с Российской империей, Советским Союзом и Русской православной церковью.Порошенко в очередной раз заявил, что армия Украины является одной из самых мощных в Европе и выразил радость по поводу того, что в праздничном параде по главной улице Киева прошли солдаты НАТО.