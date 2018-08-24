Суд в Латвии освободил Александра Гапоненко, активиста Штаба защиты русских школ. Он был заключен под стражу еще в апреле. Правозащитника обвиняют по трем уголовным статьям — деятельность против независимости Латвии, помощь иностранному государству в деятельности против страны и разжигание национальной розни.

Суд в Латвии освободил Александра Гапоненко, активиста Штаба защиты русских школ. Он был заключен под стражу еще в апреле.Как уточняет телеканал "Россия 24" со ссылкой на спецслужбы, правозащитника обвиняют по трем уголовным статьям — деятельность против независимости Латвии, помощь иностранному государству в деятельности против страны и разжигание национальной розни.Как сообщила адвокат Александра Гапоненко Имма Янсоне, на следующей неделе прокурор должен дать другую меру пресечения. Скорее всего, это будет запрет на выезд из Латвии.Сам Гапоненко уже заявил, что считает и арест, и уголовное дело политическим заказом.