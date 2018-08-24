Новейший российский танк Т-14 Армата планируют испытать в климате крайнего севера. В будущем конструкторы хотят протестировать боевую машину в самых разных климатических условиях. Поэтому не исключено, что она может оказаться не только в Арктике, но и в высокогорьях или пустыне, рассказал заместитель командующего Сухопутными войсками Виктор Лизвинский.

Новейший российский танк Т-14 "Армата" планируют испытать в климате Крайнего Севера. В будущем конструкторы хотят протестировать боевую машину в самых разных климатических условиях. Поэтому не исключено, что она может оказаться не только в Арктике, но и в высокогорьях или пустыне, рассказал агентству РИА Новости заместитель командующего Сухопутными войсками Виктор Лизвинский.Военачальник напомнил, как американские танки M1 Abrams оказались не приспособлены к пустынной местности и вышли из строя. Российская армия такого развития событий постарается избежать.Помимо прочего Лизвинский рассказал, что экипажу Т-14 будет комфортно в любом климате: в танке есть кондиционер, а броня покрыта специальным веществом, на котором не поскользнешься даже в дождь.Ранее заместитель министра обороны Алексей Криворуко заявил, что отечественное военное ведомство уже купило 132 боевых машины на базе платформы "Армата". Речь идет о танках Т-14, БМП Т-15 и ремонтно-эвакуационных Т-16. В этом году военным передадут первые 9 единиц.