Назначенный послом России в Белоруссии Михаил Бабич является особым послом в особенной для Москвы стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Михаил Бабич стал "особым послом в особой для нас стране". Так прокомментировал новость о его назначении послом России в Белоруссии пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Кроме того, дипломат назначен спецпредставителем главы государства по торгово-экономическому сотрудничеству с РБ, что тоже является особым статусом, который объясняется высокой важностью отношений.Ранее российской дипмиссией в Белоруссии руководил Александр Суриков. Указ о назначении Бабича Путин подписал после встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, передает РИА Новости.Новоиспеченный посол пообещал сделать все, чтобы претворить в жизнь договоренности, достигнутые Москвой и Минском. В частности, Путин и Лукашенко хотят, чтобы российско-белорусский товарооборот достиг 50 миллиардов долларов.