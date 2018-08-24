У него неплохие шансы на победу, если он попадет во второй тур, - свежий прогноз от американского агентства Bloomberg полностью посвящен украинскому артисту Святославу Вакарчуку. Увидели в рок-звезде возможного кандидата в президенты Украины.

"У него неплохие шансы на победу, если он попадет во второй тур", — свежий прогноз от американского агентства Bloomberg полностью посвящен украинскому артисту Святославу Вакарчуку. Увидели в рок-звезде возможного кандидата в президенты Украины. Причем, успешного. Конечно, слухи о певце-гаранте появляются не впервые. Но сейчас градус серьезности повышен как никогда. Похоже на сигнал для киевского политикума — мол, готовьтесь, будет смена курса. Тем более, тот же Bloomberg описывает недовольство Порошенко — как на Западе, так и на Украине. Еще одна деталь — заявление посла Украины в США. Завил, мол, Вашингтон "не станет поддерживать никого конкретно". Но в то же время будет "солидарен с теми, кто сохранит евроатлантический курс". Ну, то есть то, что при выборе президента оглядываются на Штаты, не скрывают. Сам Вакарчук пока многозначительно молчит, но завтра после годовой передышки дает большой концерт в Киеве. И вот "готовит сюрпризы для поклонников", которых, не исключено, может ждать объявление о политических амбициях. Тем более что представит новую песню. Собственно, именно в ней аналитики Bloomberg увидели намеки на возможное президентство."Нам хватит недоправды, нас тошнит от искусственного сна", — слова новой песни Святослава Вакарчука. Неудивительно, что агентство Bloomberg усмотрело в ней политический подтекст. Звучит как лозунг. Клипа нет, но обложка напомнила избирательный бюллетеньПроцитируем хит дальше: "Сколько нас, тех, у кого душа болит, кто проснулся и не спит в новое время". И, видимо, это "новое время" требует от музыканта личных перемен. Тем более что политические амбиции у Святослава Вакарчука всегда были. А вот связи появились не так давно. Частый гость на Западе он отучился в Йельском университете по программе подготовки мировых лидеров, а затем повысил квалификацию и даже преподавал в Центре демократии при Стэндфордском университете."Его холят и лелеют американцы, поскольку у него чистая биография, он не участвовал ни в каких коррупционных схемах, он — талантливый музыкант и молодой парень с приличным образованием в отличие от нашего министра, который даже диплома приличного не имеет", — рассуждает директор Киевского центра политических исследований и конфликтов Михаил Погребинский.Активный участник "оранжевой революции", а затем и "Евромайдана", Вакарчук известен как критик власти. Причем любой. За словом в карман не лезет. Например, недавно назвал политическую систему Украины "раковой опухолью" и призвал уничтожить ее, тем самым только подогрел слухи о своем возможном выдвижении.Сейчас, согласно опросам, рейтинг Вакарчука не так уж велик – всего лишь 5,7 %. Он заметно проигрывает другим возможным кандидатам. Но даже опережающая остальных Юлия Тимошенко — еще не лидер. Собственно, ни один из них явного преимущества не имеет. Да и шансы на президентское кресло определяются не соцопросом."Для того, чтобы посадить на должность нужного человека, сначала нужно его показать, что он реальный кандидат, обеспечить его легитимность — вот смотрите, насколько он популярен в обществе, у него положительный рейтинг, а потом с помощью механизмов выборных, чисто фальсификационных этот результат ему сделать", — отмечает политический обозреватель Игорь Димитриев.О том, что Вакарчуку американцы благоволят — вряд ли секрет. А кто-то даже связал визит помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Киев как раз с грядущими выборами. "Запад был бы заинтересован в смене украинского лидера, — подтверждает политолог Иван Мезюхо. — Петр Порошенко не устраивает ни Вашингтон, ни Европейский союз. Так что вполне возможно, Соединенные Штаты Америки уже начали кастинг по кандидатам в президенты Украины".Запад никогда не ставит на одного кандидата. Но возможность всех посмотреть еще есть. Выборы назначены на март будущего года, и выдвижение кандидатов пока официально не стартовало. "Точных данных пока нет, но при назначении президента, а ведь выборы на Украине — это назначение из Вашингтона, а вовсе не демократический инструмент украинского общества, кандидатура Вакарчука будет рассматриваться если не основной, то одной из основных", — считает политологАлександр Асафов.Кто выиграет в этой гонке — ответа нет. Зато проиграет, скорее всего, избиратель, которому на выборах выбора и не оставят. На Украине если звезды зажигают — значит, это кому-то нужно.