США готовы помочь Украине в предотвращении возможного вмешательства в предстоящие выборы. Об этом по итогам своего визита в Киев заявил Джон Болтон, советник американского президента по вопросам нацбезопасности.

США готовы помочь Украине в предотвращении возможного вмешательства в предстоящие выборы. Об этом по итогам своего визита в Киев заявил Джон Болтон, советник американского президента по вопросам нацбезопасности, передает РИА Новости.Вмешательство в выборы он назвал угрозой, которая стоит перед несколькими западными странами, и ее можно предотвратить, работая через правоохранительные каналы и другие механизмы.Между тем, в интервью Financial Times президент Украины Петр Порошенко заявил, что из-за предстоящих выборов может сорваться проведение реформ в стране. Виновата в этом Россия, которая "предприняла много действий в условиях гибридной войны, чтобы вернуть Украину в сферу своего влияния".В свою очередь, бывший украинский премьер Юлия Тимошенко, возглавляющая в настоящее время партию "Батькивщина", заявила, что проект новой "народной" Конституции принимать следует уже после выборов, на которые она собирается пойти кандидатом в президенты. Но показать народу текст нового документа, над которым работают более 100 человек, включая ученых и философов, следует до выборов, уточнила она.Президентские выборы пройдут на Украине в марте 2019 года, парламентские – осенью того же года.