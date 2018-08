Британские истребители увязались за противолодочным самолетом Бе-12 ВКС РФ. Инцидент произошел вчера, однако известно о нем стало только сейчас. Россиянин летел из Крыма.

Британские истребители увязались за противолодочным самолетом Бе-12 ВКС РФ. Инцидент произошел вчера, однако известно о нем стало только сейчас. Россиянин летел из Крыма, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны королевства.Это уже не первый случай на этой неделе. 22 августа британские многоцелевые истребители Typhoon следили за парой российских Су-30СМ. По королевских ВВС мнению, самолеты ВКС слишком близко подлетели к воздушному пространству НАТО.RAF Typhoons based in Romania have been launched in response to two suspected Russian Su-30 Flanker aircraft operating near @NATO airspace over the Black Sea. #WeAreNATO pic.twitter.com/mLr0V7MZEa— Royal Air Force (@RoyalAirForce) 22 августа 2018 г.На прошлой неделе все те же Typhoon якобы увязались за бомбардировщиками Су-24. Однако в российском Минобороны заявили, что 13 августа ни одна из машин этого типа в воздух не поднималась.