20 августа на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Саши Липатовой. У девочки прогрессирующий сколиоз, растет межреберный горб. Деформация позвоночника вызывает сдавление органов грудной клетки. Саше необходима срочная операция – установка на позвоночник фиксирующей металлоконструкции.

20 августа на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Саши Липатовой. У девочки прогрессирующий сколиоз 4-й степени, растет межреберный горб. Деформация позвоночника вызывает сдавление органов грудной клетки. Саше необходима срочная операция – установка на позвоночник фиксирующей металлоконструкции. Сделать ее готовы московские хирурги, но для жителей Подмосковья лечение в столичной клинике платное. У родных девочки таких денег нет.Рады сообщить: вся необходимая сумма (956 796 руб.) собрана. 1 993 450 руб. собрали читатели Вестей.Ru, rusfond.ru, 360tv.ru. 22 000 руб. собрали слушатели радио "Говорит Москва". Всего собрано 2 015 450 руб. Госпитализация в сентябре-2018. Родители Саши благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".