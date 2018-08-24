На улице ребячьи голоса звучат всё громче: дети возвращаются с летних каникул, ведь до начала учебного года остались считаные дни.

На улице ребячьи голоса звучат всё громче: дети возвращаются с летних каникул, ведь до начала учебного года остались считаные дни.Прогулки под родными окнами становятся опаснее год от года. Наш корреспондент убедился в этом, посетив несколько адресов в Заволжском районе Костромы.За минуту до трагедииМногоэтажные дома на улице Магистральной, что на въезде в областной центр, относятся к сравнительно новым постройкам. У каждого – внушительные по размерам детские площадки. Но их состояние давно вызывает ужас у жителей.«Территория, на которой гуляют дети, оказалась в окружении незаконно припаркованных машин, ограждения нет, - переживает жительница дома № 57 по ул. Магистральной Елена. – Сама детская площадка как проходная зона для жителей окрестных домов. Вблизи игровой зоны – заросли и брошенные автомобили. Каждая прогулка для ребятни может закончиться трагедией».Проблемных адресов в округе немало. Так, во дворе дома № 37 на Магистральной красуются качели с выломанными дощечками в сиденьях, а на ул. Магистральной, 41а детвора наматывает круги на карусели, где одно из креслиц выломано до основания и торчит железяка. Здесь же неподалёку страшного вида проржавевшая горка, поросшая высокой травой. Жительница соседнего дома Ирина Смирнова призналась: «Не отпускаю сына одного. Горка должна быть демонтирована!»Прогулки чреваты неприятностями и по другим адресам в районе. К примеру, на Суслова, 16. Крошащееся кирпичное ограждение песочницы – это малая часть неприятностей, которые могут привести к трагедии. В метре от неё торчат опасные остовы, очевидно, от сгинувшей в небытие скамейки. Но самый ужасный «экспонат» этого детского уголка – качели. Вернее, то, что от них осталось: болтающиеся железки, между которыми когда-то было сиденье. Сейчас, по словам жителей, на этих «останках» мальчишки раскачиваются стоя.Капля в мореРеализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды» позволит до 2022 года привести в нормативное состояние 258 дворовых территорий в Костроме. В этом году перемены к лучшему произойдут в 45 дворах. По многим адресам жители захотели видеть улучшения именно на детских площадках. В рамках федеральной программы на благоустройство дворов в этом году выделено около 80 млн рублей. Срок завершения работ – 31 октября.Но на самом деле масштаб проблемы куда внушительнее: в благоустройстве нуждаются более 2 тысяч костромских дворов. Реально ли попасть в число счастливчиков? Жителям домов № 98 и 100 на пл. Советской в областном центре, пожаловавшимся на отсутствие нормальной детской площадки, заместитель председателя комитета городского хозяйства Алексей Шипов ответил: «Территория, прилегающая к многоквартирному дому с расположенными на ней элементами благоустройства (парковочными местами, тротуарами, автомобильными дорогами, игровым и спортивным оборудованием и т.д.), является дворовой территорией, благоустройство которой за счёт бюджетных средств возможно только в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» при условии подачи заявки в установленном порядке». Приём заявок завершён, адресный перечень дворовых территорий сформирован.«Приём дополнительных заявок для включения в программу на сегодняшний день не планируется», - сообщил Алексей Шипов.Что можно сделать?Организация работ по благоустройству придомовой территории возможна управляющей организацией в рамках лимита денежных средств на лицевом счёте дома. В комитете городского хозяйства пояснили, что собственникам помещений нужно провести общее собрание, рассмотреть вопрос о видах работ и определить источник финансирования. Но, как показывает практика, чаще всего средств маловато. В большей массе местные дворы медленно приходят в упадок, а детские площадки превращаются в пугающие зоны с ржавеющими качелями-каруселями.