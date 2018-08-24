Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик вручил российскому писателю Захару Прилепину орден Негоша I степени.

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик вручил российскому писателю Захару Прилепину орден Негоша I степени.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала пресс-служба лидера боснийских сербов, отметив, что Прилепин был удостоен награды за заслуги по укреплению дружеских отношений между Россией и Республики Сербской Боснии и Герцеговины.Решение наградить Прилепина Додик принял после того, как 23 августа писателю запретили въезд на территорию Боснии и Герцеговины (БиГ), куда он направлялся из Сербии на творческую встречу в народную библиотеку города Баня-Лука. Запрет объяснили тем, что Прилепин представляет угрозу национальной безопасности БиГ.Додик назвал решение властей в Сараево постыдным и недопустимым и возмутился тем, что в качестве угрозы признали Прилепина, а не боевиков, воевавших в Сирии на стороне террористов и теперь возвращающихся обратно.Орден Негоша, имеющий три степени, был учрежден 25 апреля 1993 года в честь выдающегося черногорского правителя Петра Петровича Негоша (1813-1851) и вручается частным лицам и организациям за особый вклад в развитие науки, культуры и экономики Республики Сербской.