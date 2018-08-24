Журналисты издания PCMag узнали, что побуждает владельцев iOS- и Android-смартфонов к переходу на иную мобильную платформу. Как показали результаты опроса, проведенного в августе среди 2,5 тысячи американцев, потребители в основном руководствуются двумя причинами: лучшим пользовательским опытом и меньшей ценой за устройство.

Журналисты издания PCMag узнали, что побуждает владельцев iOS- и Android-смартфонов к переходу на иную мобильную платформу. Как показали результаты опроса, проведенного в августе среди 2,5 тысячи американцев, потребители в основном руководствуются двумя причинами: лучшим пользовательским опытом и меньшей ценой за устройство.18% респондентов переключились с Android на iOS, в обратном направлении – только 11%. 71% людей никуда не переходил, ответив, что полностью удовлетворен возможностями своего гаджета. 54% опрошенных оказались владельцами "айфонов", 27% — моделей Samsung.47% американцев, перешедших с Android на iOS, поступили так по причине того, что "ось" Apple удобнее и обеспечивает им более качественный пользовательский опыт. Среди бывших пользователей iOS, выбравших Android, такую причину указали 30%.По мнению 29% жителей США, которые предпочли iOS платформу Google, Android-устройства обходятся дешевле. Экономия как главный фактор двигала только 11% человек, ушедших с iOS на Android.”Android-смартфоны отправляют данные в Google в 10 раз чаще, чем iPhone — в Apple читайте такжеПо прочим параметрам ОС оказались примерно равны. Например, 24% человек, выбравших Android, сочли эту операционную систему более функциональной. Среди тех, кто поступил наоборот, таких оказалось 25%.